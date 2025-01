Salzburg verpflichtet Caufriez

Das stark kriselnde RB Salzburg verstärkt sich in der Defensive. Wie der österreichische Bundesligist mitteilt, wechselt Maximiliano Caufriez bis zum Saisonende leihweise von Clermont Foot zu den Roten Bullen. „Wir freuen uns, dass wir diesen Transfer mit Maximiliano Caufriez klarmachen konnten. Mit ihm bekommen wir einen absoluten Top-Profi, der sehr schnell ist, aggressiv auftritt und auch schon einiges an Erfahrung mitbringt. Ich bin überzeugt, dass dem Team seine Qualitäten guttun werden und er uns weiterbringt“, lässt sich Salzburgs Geschäftsführer Sport Rouven Schröder zitieren.

Der 27-jährige Belgier war in der Hinrunde vom Ligue 2-Klub an den FC Valencia verliehen worden, lief allerdings lediglich einmal für den Tabellenvorletzten der spanischen la Liga. Nun möchte der Innenverteidiger in Österreich mehr Spielzeit sammeln. In Clermont-Ferrand steht Caufriez noch bis 2026 unter Vertrag.