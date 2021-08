Milan denkt an Dest

Der AC Mailand zeigt offenbar Interesse an Sergiño Dest (20). Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sehen die Rossoneri den US-Amerikaner vom FC Barcelona als geeigneten Kandidaten für die Rechtsverteidiger-Position, die in der vergangenen Saison von Leihspieler Diogo Dalot (22) bekleidet wurde. Da der Portugiese nun wieder zurück ist bei Manchester United, muss Ersatz her.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milans Favorit sei allerdings nicht Dest, sondern Alessandro Florenzi (30) von der AS Rom. Sollte der Europameister nicht zu bekommen sein, würden die Mailänder wohl auf den Barça-Profi umschwenken. Das Problem: Dest will Barcelona eigentlich nicht verlassen.