BVB: Malen heute im Medizincheck?

In den vergangenen Tagen gelang der Durchbruch in den Verhandlungen mit der PSV Eindhoven und so könnte nun alles ganz schnell gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Chancen gut, dass Donyell Malen schon heute den Medizincheck bei Borussia Dortmund absolviert. Spätestens Anfang der kommenden Woche soll der Niederländer dann im Trainingslager in Bad Ragaz ankommen.

Die Ablöse für Malen liegt bei rund 30 Millionen Euro. Bonuszahlungen können noch hinzukommen. Dass die Gespräche mit Eindhoven sich so zäh gestalteten, lag vor allem am Finanziellen. Denn auch Berater Mino Raiola will ein großes Stück vom Kuchen. Von 30 Prozent Beteiligung ist die Rede.

Malen wurde von den Dortmundern bereits früh als Transferziel auserkoren. Der flexibel einsetzbare Angreifer soll den Abgang von Jadon Sancho zu Manchester United kompensieren. Der 22-Jährige kann aber auch als möglicher Sturmpartner von Erling Haaland in einem System mit zwei Mittelstürmern agieren.