Werder: Probleme bei Veljkovic

Milos Veljkovic (29) muss sich mit einer Rückkehr in den Spielbetrieb noch eine Weile gedulden. Werder Bremens Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer erklärt gegenüber der ‚DeichStube‘: „Es zieht sich einfach und dauert länger als gedacht.“ Wegen einer Fußverletzung verpasste Veljkovic die vergangenen vier Spiele.

„Er ist auf dem Weg der Besserung. Ein-, zweimal stand Milos schon draußen auf dem Platz und konnte dort individuell trainieren. Aber es verläuft etwas wellenförmig. Jetzt ist er wieder mehr drinnen“, so Niemeyer. Derweil ist weiter offen, ob der serbische Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. Jüngst kündigte Niemeyer bereits an: „Wir werden dazu in den nächsten Wochen die Gespräche mit Milos und seiner Agentur aufnehmen.“