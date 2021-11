Norwich trennt sich nach erstem Sieg von Farke

Die Ära von Daniel Farke bei Norwich City ist zu Ende. Wie der Premier League-Letzte am gestrigen Samstagabend mitteilt, wurde der deutsche Trainer freigestellt. Vorausgegangen war ausgerechnet der erste Sieg in der laufenden Saison, ein 2:1 beim FC Brentford. Farke war 2017 von Borussia Dortmund II nach Norwich gekommen.

Mit den Canaries stieg der 45-Jährige zweimal auf und einmal ab. „Jeder bei Norwich City sollte Daniel und seinem Staff für immer dankbar sein“, sagt Sportdirektor Stuart Webber, „aber wir fühlen, dass jetzt der richtige Moment ist, um etwas zu verändern, damit wir uns selbst die bestmögliche Gelegenheit geben, unseren Premier League-Status zu erhalten.“

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect.



