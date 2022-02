Spurs: Conte stellt seinen Job zur Verfügung

0:1 gegen Abstiegskandidat FC Burnley. Die Negativserie von Tottenham Hotspur hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Antonio Conte hat nun genug und stellt auch seinen Job zur Verfügung.

„Ich muss mit dem Verein sprechen“, erklärte der Trainer am gestrigen Mittwochabend direkt im Anschluss an die Niederlage, „ich bin zu ehrlich, um die Augen zu schließen, so weiterzumachen und einfach mein Gehalt einzustreichen.“

Conte will „jede Entscheidung“ akzeptieren

Daraus folgert der Italiener, dass er vielleicht nicht der Richtige ist: „Ich will meine Verantwortung wahrnehmen. Ich bin offen für jede Entscheidung, denn ich will Tottenham helfen“, so Conte, der auch an einem persönlichen Tiefpunkt angekommen ist: „Ich mag es nicht, Spiele hintereinander auf diese Weise zu verlieren, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass so eine Situation eintritt. Das ist inakzeptabel.“

In den vergangenen vier Spielen setzte es drei Niederlagen, positiver Ausrutscher war der Sieg am vergangenen Wochenende – ausgerechnet gegen Spitzenreiter Manchester City (3:2). Dennoch scheut Conte nicht das Schreckgespenst Abstieg.

„Ich bin gekommen, um zu versuchen, die Situation bei Tottenham zu verbessern, aber vielleicht bin ich in diesem Moment nicht so gut, um sie zu verbessern“, gibt sich der Cheftrainer selbstkritisch, „und die Realität der vergangenen fünf Spiele ist, dass wir aufpassen müssen, nicht in die Abstiegszone zu geraten. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität, und wenn eine solche Situation eintritt, stimmt vielleicht etwas nicht.“