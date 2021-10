Sánchez nach Spanien?

Alexis Sánchez könnte offenbar in die spanische La Liga zurückkehren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigen sich Rayo Vallecano, der FC Valencia sowie Betis Sevilla mit dem Angreifer, der bei Inter Mailand kaum noch eine Rolle spielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem Jahr als Leihspieler wechselte Sánchez im Sommer 2020 dauerhaft nach Mailand. Manchester United hatte den Chilenen ablösefrei ziehen lassen, um das astronomische Gehalt zu sparen. Im San Siro ist der 32-Jährige nahezu vollends außen vor. In der laufenden Saison kommt er auf magere 70 Einsatzminuten. Für den FC Barcelona war er zwischen 2011 und 2014 in 141 Pflichtspielen an 83 Treffern direkt beteiligt.