United vor Verpflichtung von Abwehrtalent León

Ruben Amorim darf sich wohl bald schon auf einen neuen Rohdiamanten im Kader freuen. Wie ‚Tigo Sports‘ berichtet, steht Manchester United vor der Verpflichtung von Diego León. Der 17-jährige Linksverteidiger vom paraguayischen Erstligisten Cerro Porteño soll sich dem südamerikanischen Pay-TV-Sender zufolge mit den Red Devils bereits auf einen Wechsel geeinigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Sommer wird León dem Bericht zufolge noch für seinen derzeitigen Arbeitgeber auflaufen. Im April feiert der Youngster seinen 18. Geburtstag, anschließend wird er im Juni sein Abenteuer in England beginnen. In der laufenden Spielzeit kam León zu 19 Einsätzen in der ersten Liga von Paraguay, dabei erzielte er auch zwei Treffer.