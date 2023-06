Real holt Ex-Bundesliga-Profi Joselu

Der Transfer von Mittelstürmer Joselu zu Real Madrid ist perfekt. Die Verpflichtung geben die Königlichen am heutigen Montag offiziell bekannt. Der 33-jährige Spanier – geboren in Stuttgart – wechselt auf Leihbasis für eine Spielzeit nach Madrid. Die mit Espanyol Barcelona vereinbarte Kaufoption liegt dem Vernehmen nach bei 1,5 Millionen Euro.

Drei Jahre (2012 bis 2015) verbrachte Joselu einst in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, bei Eintracht Frankfurt und schließlich bei Hannover 96. 22 Liga-Treffer gelangen ihm in diesem Zeitraum. Nach mehreren Zwischenstationen in England und Spanien heuerte der Knipser vor einem Jahr bei Espanyol an und legte starke 17 Saisontore auf.

Eine Quote, die die Real-Verantwortlichen offenkundig überzeugt hat. Mit Joselu verpflichten Florentino Pérez und Co. einen Veteranen des spanischen Fußballs, der im Weißen Ballett vielleicht nicht an erster Stelle tanzen wird, aber trotzdem Tore verspricht. Im nächsten Sommer wird er dann seinen Platz für einen Topstürmer räumen, so der Plan.