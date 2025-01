Trotz Transfergerüchten: Marmoush auch gegen Freiburg dabei

Der bei Manchester City heiß gehandelte Omar Marmoush (25) wird auch im Heimspiel gegen den SC Freiburg (Dienstag, 20:30 Uhr) von Beginn an auflaufen. Das hat Eintracht-Trainer Dino Toppmöller im Rahmen der Pressekonferenz am heutigen Nachmittag bestätigt: „Omar macht heute auch wieder einen guten Eindruck, so wie alle Jungs. Wir freuen uns, dass er auch morgen wieder in der Startelf stehen wird.“

Auch Innenverteidiger Tuta (25) steht vor seinem Startelf-Comeback, nachdem er vor der Winterpause mit Wadenproblemen aussetzen musste. Beim jüngsten Auswärtssieg gegen St. Pauli (1:0) reichte es für Tuta immerhin schon zu wenigen Einsatzminuten in der Schlussphase. Abgesehen von den verletzten Aurèle Amenda (21) und Jean-Mattéo Bahoya (19) kann Toppmöller damit aus dem Vollen schöpfen.