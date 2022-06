Dybala-Interessent springt ab

Tottenham Hotspur steigt aus dem Rennen um Paulo Dybala aus. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge sind den Nordlondonern die Gehaltsanforderungen des Argentiniers deutlich zu hoch. Der 28-Jährige fordere demnach umgerechnet knapp 330.000 Euro pro Woche. Ablöse wird hingegen keine fällig, da sein Vertrag bei Juventus Turin zum Monatsende ausläuft.

Der Poker um den 33-fachen Nationalspieler geht also in die nächste Runde. Insbesondere Inter Mailand und die AS Rom gelten als heiße Kandidaten auf eine Verpflichtung, aber auch der FC Arsenal und Manchester United mischen in der Verlosung mit. Aus der Bundesliga machte angeblich Borussia Dortmund dem Edeltechniker zuletzt schöne Augen. Es wird sich zeigen, wer bereit ist, auf die Forderungen von La Joya einzugehen.