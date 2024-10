Kontakt seit Saisonbeginn: FA will Guardiola

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Gareth Southgate als Trainer der englischen Nationalmannschaft schreckt der nationale Fußbalverband FA keinesfalls vor großen Namen zurück. Thomas Tuchel wurde zuletzt als heißer Kandidat gehandelt, der ehemalige Bayern-Coach soll sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Verband befinden.

Laut ‚The Times‘ steht ganz oben auf der Liste aber ein anderer Name: Pep Guardiola. Wie die Tageszeitung berichtet, wurde von Seiten der FA zu Saisonbeginn ein informeller Kontakt zum Erfolgstrainer aufgenommen. Die Verantwortlichen haben Guardiola zur Möglichkeit befragt, künftig die Three Lions zu betreuen. Eine Antwort des 53-Jährigen steht noch aus, wird dem Bericht zufolge aber in den kommenden Wochen erwartet.

Guardiolas Vertrag bei Manchester City endet regulär zum Ende der laufenden Spielzeit. City würde den Vertrag gerne verlängern, der Katalane zögert allerdings. Gegenüber der Presse negierte Guardiola in den vergangenen Monaten immer wieder Berichte über ein mögliches Engagement seinerseits als Nationaltrainer von England.