Atlético ausgestochen: Arminia vor Ramos-Transfer

Arminia Bielefeld steht allem Anschein nach vor der Verpflichtung des nächsten Sommer-Neuzugangs. Nach Informationen von ‚Sky‘ schnappen sich die Ostwestfalen Innenverteidiger Guilherme Ramos vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense.

Rund eine Million Euro soll der 1,91-Mann kosten. Bemerkenswert: Im Werben um Ramos stach Arminia laut ‚Sky‘ sogar mit Atlético Madrid den amtierenden spanischen Meister aus. Offenkundig – und das wäre keine gewagte Prognose – sah der Portugiese bessere Chancen auf Spielminuten beim Bundesligisten.

Ausgebildet wurde Ramos in der Jugend von Sporting Lissabon. Seit zwei Jahren läuft er für Feirense auf, wo sich der 23-Jährige zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat. 31 Saisonspiele bestritt er für den Fünften der abgelaufenen Zweitligaspielzeit in Portugal und durfte sich zweimal in die Torschützenlisten eintragen.