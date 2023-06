Kiel verpflichtet Machino

Holstein Kiel hat einen neuen Torjäger an Bord geholt. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Shuto Machino von Shonan Bellmare aus Japan. Der 23-jährige Japaner unterzeichnet bis 2027 bei den Störchen. Zu den Ablösemodalitäten werden keine Angaben gemacht.

Machino erzielte in der ersten Saisonhälfte in 18 Ligaspielen acht Tore. Nachgewiesen hat er seinen Torjägerinstinkt auch für die japanische Nationalmannschaft. Dort gelangen dem Angreifer in fünf Partien drei Tore. Sportgeschäftsführer Uwe Stöver freut sich auf den Neuzugang: „Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte. Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel-und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht.“

