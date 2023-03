Mainz: Der Stand bei Barreiro & Lee

Der 1. FSV Mainz 05 möchte sich weder von Jae-sung Lee (30) noch von Leandro Barreiro (23) trennen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Mainz-Coach Bo Svensson: „Es sind beides sehr wichtige Spieler. Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Das heißt: Sie werden nächstes Jahr auch noch hier spielen.“

Beide Profis besitzen am Bruchweg noch einen Vertrag bis 2024. In der laufenden Saison zählen sowohl Lee als auch Barreiro zum Stammpersonal. Der Südkoreaner stand bislang in allen 24 Bundesligapartien auf dem Rasen, der Luxemburger in 22. Nach Möglichkeit sollen beide Mittelfeldspieler ihre Verträge verlängern.

