Klublegende tritt ab: Streich verlässt Freiburg im Sommer

Beim SC Freiburg wird im Sommer eine neue Zeitrechnung anbrechen. Denn Trainer-Ikone Christian Streich wird den Chefcoach-Posten beim Bundesligisten zum Saisonende nach rund zwölfeinhalb Jahren räumen. Das gibt der Klub am heutigen Montag offiziell bekannt. Wer auf den 58-Jährigen folgen wird, ist noch unklar, soll aber zeitnah verkündet werden.

„Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, aber ich glaube, nach 29 Jahren ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Raum zu geben für neue Energien, neue Leute und neue Möglichkeiten. Es war mir schon in der Vergangenheit sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, zu dem ich glaube, dass es richtig ist, zu gehen“, sagt Streich, „ich hatte hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Zeit beim Sport-Club. Dieser Verein ist mein Leben und ich bin dankbar für die große Zuneigung und Unterstützung, die ich hier erfahren habe. Ich freue mich auf die Zukunft für diesen Verein und ich weiß, dass sehr gute Entscheidungen getroffen werden, dass es hier so weitergeht, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterging – immer vorwärts und den Kopf oben, auch wenn es mal schwer war.“

Vorstand Jochen Saier sagt: „Wir waren in den vergangenen Wochen in einem intensiven, sehr vertrauensvollen und emotionalen Gedankenaustausch mit Christian - an dessen Ende eine Entscheidung steht, die wir bedauern, aber in vollem Maße respektieren und nachvollziehen können. So besonders wie die gemeinsame Entscheidungsfindung, war und ist Christians Wirken in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren als Cheftrainer und insgesamt fast drei Jahrzehnten Trainertätigkeit für unseren SC. Der Augenblick, diese so besondere Zeit final zu würdigen ist aber noch nicht gekommen, da die gemeinsame Reise hier und heute nicht zu Ende ist. In den ausstehenden acht Bundesligaspielen gibt es gemeinsam noch zu viel zu erreichen.“

Streich ist seit 1995 beim SC Freiburg aktiv. Über verschiedene Posten im Jugendbereich wurde er schließlich zum Co-Trainer der ersten Mannschaft. 2012 übernahm er das Cheftrainer-Amt, das er seitdem ununterbrochen innehat. Insgesamt stand der 58-Jährige in bislang 711 Pflichtspielen für den SCF an der Seitenlinie, holte dabei im Schnitt 1,59 Punkte.

Mit Streich verlieren die Freiburg eine große Identifikationsfigur, die den Klub nicht nur sportlich aufs nächste Level hievte, sondern sich auch abseits des Platzes immer wieder gesellschaftlich einsetzte und sich lautstark gegen Rechtsextremismus positionierte.