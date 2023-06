Kluivert: Neue Herausforderung bei Bournemouth

Justin Kluivert wechselt zum AFC Bournemouth. Der Niederländer kostet den englischen Erstligisten dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro. Er unterschreibt nach Vereinsangaben einen Langzeitvertrag.

Der 24-Jährige sucht eine neue Herausforderung in der Premier League, nachdem er in der abgelaufenen Saison an den FC Valencia verliehen und dabei in 29 Einsätzen an zehn Treffern direkt beteiligt war.

Lese-Tipp

Ablösefreier N‘Dicka unterschreibt in Rom