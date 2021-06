Real-Transfer: Benzema lockt Mbappé

Karim Benzema würde es begrüßen, wenn Kylian Mbappé zu Real Madrid wechselt. „Es wäre ideal, wenn er zu Real kommt“, so der Stürmer im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘, „alle großen Spieler wollen eines Tages für Real Madrid spielen, also hoffe ich, dass es schnell passieren wird – insofern er PSG verlassen will, das ebenfalls ein sehr gutes Team ist.“

Mbappés Vertrag in Paris ist nur noch bis 2022, folglich häufen sich die Wechselgerüchte um den 22-jährigen Stürmer. Die Königlichen gelten als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung. Zurzeit befindet sich Mbappé zusammen mit Benzema im Lager der französischen Nationalmannschaft.