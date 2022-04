Real Sociedad plant Rafinha-Transfer

Real Sociedad ist offenbar sehr zufrieden mit der Leihe von Rafinha. Wie die ‚Sport‘ berichtet, planen die Verantwortlichen von La Real eine Festverpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers. Beim La Liga-Klub geht man dem Bericht zufolge davon aus, dass Paris St. Germain den 29-Jährigen für eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro abgeben würde.

In Paris spielt Rafinha keine große Rolle mehr. Ein Verkauf wäre höchstwahrscheinlich auch im Interesse des französischen Hauptstadtklubs. Der Linksfuß weiß bei seinem zunächst temporär geplanten Aufenthalt in San Sebastian zu überzeugen. Wettbewerbsübergreifend kam Rafinha in 15 Partien für seinen aktuellen Arbeitgeber zum Einsatz.