Downing beendet Karriere

Stewart Downing hat seine Spielerkarriere beendet. Die 37-jährige FC Middlesborough-Legende lief zum Ende seiner aktiven Zeit für die Blackburn Rovers auf. Während seiner Karriere sammelte er 408 Premier League-Einsätze in denen er 37 Treffer erzielte. Außerdem spielte er 35 mal für die englische Nationalmannschaft.

Not bad for a lad from Pally Park 👏👏👏 #UTBhttps://t.co/D65zhXAICE