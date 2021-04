Locatelli verkündet Wechselwunsch

Mittelfeldspieler Manuel Locatelli von US Sassuolo ist bereit für den Wechsel zu einem europäischen Spitzenverein. Im Interview mit dem ‚Corriere dello Sport‘ sagt der 23-Jährige: „Ich fühle mich bereit für einen Topklub und auch ein Wechsel zu einem ausländischen Verein ist eine mögliche Option für mich, warum nicht? Wenn es Möglichkeiten gibt, werde ich über meine Zukunft nachdenken.“ Der Vertrag des Spielmachers beim Tabellenachten der Serie A ist noch bis 2023 datiert.

2019 wurde Locatelli nach einer Leihsaison in Sassuolo festverpflichtet. Zuvor war für den AC Mailand aufgelaufen. In dieser Saison schoss der Rechtsfuß in 26 Einsätzen drei Tore und gab zwei Assists. Kürzlich berichtete ‚Goal.com‘ darüber, dass Juventus Turin Gespräche mit Locatelli führt. Zudem steht er bei Real Madrid und Manchester City auf der Liste.