Real hat Locatelli auf der Liste

Real Madrid beobachtet Manuel Locatelli (23) von US Sassuolo. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist der italienische Nationalspieler eine Alternative für Hauptziel Eduardo Camavinga (18), sollte der Franzose bei Stade Rennes verlängern oder zu einem anderen Klub wechseln. Neben den Königlichen nennt die spanische Sportzeitung auch Juventus Turin und Manchester City als Interessenten für Locatelli.

Der defensive Mittelfeldspieler hat noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Die potenzielle Ablösesumme soll bei rund 40 Millionen Euro liegen. In Madrid wäre Locatelli als Backup für den Brasilianer Casemiro eingeplant. Seit drei Jahren ist der Rechtsfuß Stammspieler in Sassuolo und führte seine Mannschaft in der laufenden Saison bereits mehrfach als Kapitän aufs Feld.