40 Millionen für BVB-Flirt Bakayoko?

Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven macht mit guten Leistungen auf sich aufmerksam (13 Scorerpunkte in 30 Pflichtspielen). Im Winter wurde der belgische Flügelspieler unter anderem mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Juventus Turin in Verbindung gebracht, er entschied sich allerdings aber für einen Verbleib in der Eredivisie.

Im Sommer könnte für Bakayoko dann aber der nächste Karriereschritt anstehen. Einem Bericht der ‚Tuttosport‘ zufolge streckt auch Newcastle United die Fühler nach dem 18-fachen Nationalspieler aus, der vertraglich nur noch bis 2026 an die PSV gebunden ist. Dennoch seien die Magpies dazu bereit, 40 Millionen Euro für den Linksfuß auf den Tisch zu legen.

Zunächst möchte sich Bakayoko auf eine erfolgreiche Rückrunde konzentrieren. Mit Eindhoven ist er unter anderem noch in der Champions League gefragt: Am heutigen Dienstag (21 Uhr) muss man in den Playoffs auswärts gegen Juventus Turin ran. Für den 21-Jährigen einmal mehr die Chance, sich auf europäischer Bühne zu beweisen – und womöglich noch weitere Topklubs auf den Plan zu rufen.