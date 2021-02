Lazaar unterschreibt in Watford

Der FC Watford hat noch einmal auf dem Markt der vereinslosen Spieler zugeschlagen. Wie die Hornets offiziell bestätigen, hat Achraf Lazaar einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Für den Anschluss hat der Zweitligist die Option auf eine weitere Spielzeit.

Lazaar stand bis Anfang Februar bei Newcastle United unter Vertrag, ehe der Kontrakt aufgelöst wurde. Für die Magpies sammelte der 29-jährige marokkanische Linksverteidiger überschaubare zehn Pflichtspieleinsätze.

