Trotz des schwachen Saisonstarts sitzt Cheftrainer Christian Ilzer bei der TSG Hoffenheim fest im Sattel. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Fußball ist emotional, gleichzeitig darf man sich die Richtung nicht wegen einer schlechten Woche kaputtmachen lassen. Wir spüren alle, dass unser Weg der richtige ist. Da haben der Trainer, die Jungs und ich den gleichen Blick drauf.“

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Die TSG hatte vor der Länderspielpause gegen OFI Kreta (0:2) in der Europa League und den SC Paderborn (1:3) in der Bundesliga verloren und steht nach vier Spieltagen bei nur drei Punkten. „Wir haben die letzten beiden Spiele natürlich gut aufgearbeitet. Unser Weg stimmt, davon bin ich zu hundert Prozent überzeugt“, so Schicker. Durch die starke vergangene Saison sind die Erwartungen in Sinsheim gestiegen. Bislang kann die TSG diesen nicht gerecht werden.