Dreikampf um Abwehr-Juwel Yoro

Leny Yoro zieht nach einer starken Saison das Interesse mehrerer Topklubs auf sich. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, arbeiten mittlerweile auch der FC Liverpool und Manchester United an einer Verpflichtung des 18-jährigen Innenverteidiger-Juwels vom OSC Lille. Nach wie vor ist auch Real Madrid am jungen Franzosen dran. Beide Premier League-Klubs sehen die Königlichen dem Bericht zufolge aktuell auf der Pole Position, was die Unterschrift von Yoro betrifft.

Der U21-Nationalspieler hat in der abgelaufenen Saison den Durchbruch in Lille erlebt. In 44 Pflichtspielen stand er auf dem Platz und arbeitete sich mit starken Leistungen den Ruf eines der größten Abwehr-Talente Europas. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.