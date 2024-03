Camarda-Poker: Große Konkurrenz für den BVB

Die Bewerberliste für Francesco Camarda wird länger und länger. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato signalisiert nun auch Paris St. Germain konkretes Interesse an dem Mittelstürmer des AC Mailand, der am heutigen Sonntag seinen 16. Geburtstag feiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch in England und Italien ist man längst auf Camarda aufmerksam geworden: Der FC Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Juventus Turin würden gerne zuschnappen. Ebenso wie Borussia Dortmund, der BVB verfolgt Camarda schon seit Monaten.

Lese-Tipp

Leipzig: Rose glaubt an Simons-Verbleib

Die besten Karten hat nach FT-Infos derzeit der AC Mailand. Verhandlungen über eine Verlängerung des bis 2026 datierten Kontrakts laufen, eine Einigung gibt es aber noch nicht. Der erste Profivertrag soll nach Wunsch der Rossoneri bis 2027 gelten, zu klären sind auch noch finanzielle Aspekte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei seinem Jugendklub feierte Camarda im November sein Profidebüt, in den italienischen U-Nationalteams ist er bereits fester Bestandteil. Es könnte der Beginn einer großen Karriere sein. In Mailand herrscht Optimismus, dass diese ihren Lauf in San Siro nimmt.