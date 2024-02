„Wenn jemand Haaland haben will, ist das ganz einfach“

Nach langem Poker mit namhaften und finanzstarken Mitbewerbern entschied Manchester City im Jahr 2022 das Rennen um Erling Haaland (23) für sich. Schon damals mischte auch Real Madrid mit. Und die Gerüchte um einen Wechsel nach Spanien rissen selbst unmittelbar nach Haalands Unterschrift auf der Insel nicht ab, auch eine Ausstiegsklausel soll es geben im City-Vertrag des norwegischen Torjägers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Pep Guardiola, der nun einmal mehr nach der Zukunft des Ex-Dortmunders befragt wurde, zeigt sich inzwischen leicht genervt von den Gerüchten um seinen wohl wichtigsten Spieler. „Wenn jemand Erling haben will, ist das ganz einfach: Rufen Sie Man City an und fragen Sie. Das machen wir, wenn wir jemanden verpflichten wollen. Es ist nicht komplizierter als das“, so Guardiola in einer Medienrunde.

Lese-Tipp

Manchester-Derby um Olise

Also einfach mal anfragen, Briefmarke drauf und weg? Wohl eher nicht, wie auch Guardiola nachschiebt: „Was denken Sie? Dass wir nicht wollen, dass Erling für ein Jahrzehnt hier bleibt? Wir wollen ihn für eine lange, lange Zeit in diesem Verein. Für eine lange Zeit. Wir sind in ihn verliebt, wir wollen ihn.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Haaland-Comeback

Gerüchte in den Medien jedenfalls lassen den Katalanen kalt. „Glauben Sie, dass ein Bericht, ein Journalist oder ein Twitter-Account oder ein Instagram-Account etwas ändern wird, was passieren wird? Es wird nicht passieren“, so Pep. „Passieren“ werde es erst, „wenn Erling sich entscheidet, den Vertrag zu verlängern oder nicht, wenn der Verein sich entscheidet, den Vertrag zu verlängern oder nicht oder wenn wir potenzielle Angebote für ihn haben oder nicht.“

In Manchester hoffen sie, noch möglichst viele Haaland-Tore zu bejubeln. Fast zwei Monate fehlte ihnen der Linksfuß mit der unglaublichen Quote (76 Spiele, 71 Tore, 14 Assists) verletzt, gab nun Ende Januar sein Comeback. Guardiola ist für den Moment wieder „froh, dass wir ihn haben und hoffentlich ist er froh, dass er bei uns ist. Das ist es, was wir wissen. Und der Rest? Ich weiß es nicht.“