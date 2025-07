VfB verpflichtet Jovanovic

Nach dem Transfer von Noah Darvich (18/FC Barcelona) hat sich der VfB Stuttgart die Dienste eines weiteren Offensivtalents gesichert. Wie die Schwaben offiziell mitteilen, wechselt Lazar Jovanovic von Roter Stern Belgrad nach Bad Cannstatt.

Beim DFB-Pokalsieger unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis 2029. Der VfB zahlt für den dribbelstarken Flügelspieler dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro, die durch Boni bis auf sechs Millionen ansteigen kann.

Der serbische U21-Nationalspieler lief in der vergangenen Rückrunde leihweise für OFK Belgrad auf. Dort gelangen dem 1,84 Meter großen Linksfuß in 15 Partien vier Tore und eine Vorlage. Jovanovic fühlt sich auf dem rechten Flügel zu Hause, ist in der Offensive aber flexibel einsetzbar. Der Youngster soll behutsam an die Bundesliga herangeführt werden.

„Die Bundesliga zählt zu den fünf stärksten Ligen der Welt. Es ist ein Traum, hier spielen und sich weiterentwickeln zu dürfen. Das ist eine große Motivation für mich. In der vergangenen Zeit hat der VfB sehr auf sich aufmerksam gemacht, der Klub setzt auf junge Spieler“, sagt Jovavonic über seinen Wechsel, „zudem hat mir der Auftritt des VfB in der Champions League imponiert: Die Mannschaft agierte selbstbewusst und hat ihre Spielidee umgesetzt – es waren viele starke Partien dabei, nur in Belgrad lief es für den VfB in eine völlig andere Richtung.“

Sportvorstand Fabian Wolgemuth erklärt: „Wir haben Lazar Jovanovic über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet. Er hat in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt. Auch in der Youth League hat er seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir trauen Lazar den Schritt zum VfB und in die Bundesliga zu und begrüßen ihn herzlich in Stuttgart.“