Mata verlängert bei United

Juan Mata wird eine weitere Saison bei Manchester United bleiben. Der offensive Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag mit den Red Devils bis 2022. Seit 2014 ist Mata Spieler von United und geht somit in seine siebte Spielzeit im Old Trafford.

Seit seinem Wechsel vom FC Chelsea zum Ligarivalen absolvierte der Spanier 273 Pflichtspiele und erzielte dabei 51 Tore für Manchester. In der vergangenen Saison kam Mata wettbewerbsübergreifend lediglich auf 18 Partien. Die meisten davon waren Kurzeinsätze für den 33-Jährigen.

