Spielmacher-Juwel: Bayer will Le Fée

Bayer Leverkusen bemüht sich um Enzo Le Fée vom FC Lorient. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben die Rheinländer bereits Kontakt zur Beraterseite etabliert. Auch weitere Bundesligisten haben den 22-jährigen Mittelfeldspieler auf dem Zettel – genauso wie der OGC Nizza.

Le Fée bestreitet aktuell seine vierte Profisaison in Lorient. 2020 trug er zum Aufstieg in die Ligue 1 bei – dort ist der Klub aus der Bretagne Fünfter. Le Fée trug dazu als Strippenzieher im Zentrum bei, erzielte in 15 Partien zwei Tore und gab drei Assists.

Der Rechtsfuß ist als klassischer Spielmacher zu verstehen. In der Ligue 1 gibt kein Spieler mehr Pässe zu Großchancen, nachdem er zuvor ein Dribbling absolviert hat. Le Fée ist technisch also beschlagen und hat eine blendende Übersicht. Körperlich muss der französische U21-Nationalspieler aber noch zulegen.