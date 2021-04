Lacroix bestätigt Wolfsburg-Gespräche

Maxence Lacroix wird dem VfL Wolfsburg offenbar erhalten bleiben. „Ich konzentriere mich auf den Fußball, alles andere macht mein Berater. Ich lese die Dinge auch nur in der Zeitung, habe mich aber nicht weiter damit befasst“, erklärt der 21-Jährige im ‚kicker‘, dass ihn die Gerüchte um seine Person kalt lassen, „ich habe beim VfL für vier Jahre unterschrieben, wir sind Dritter, haben die Möglichkeit, in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen, ich spüre hier großes Vertrauen.“

Der Innenverteidiger war zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, eine Ablösesumme von rund 30 Millionen wurde aufgerufen. „Das ist für mich schon was Spezielles, ich weiß aber auch, dass es schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Ich muss also weiter hart arbeiten“, so Lacroix, der im vergangenen Jahr noch in der zweiten französischen Liga spielte. Statt eines weiteren Wechsels winkt ihm in Wolfsburg nun wohl ein neuer Vertrag. Gespräche mit Sportdirektor Marcel Schäfer haben laut Lacroix bereits stattgefunden.