Sevilla verleiht Januzaj

Adnan Januzaj wechselt auf Leihbasis vom FC Sevilla in die türkische Süper Lig. Der 27-jährige Belgier schließt sich für den Rest der Saison Basaksehir an. In Sevilla steht der ehemalige Dortmunder noch bis 2026 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison war Januzaj beim La Liga-Klub außen vor, stand lediglich in zwei Ligaspielen auf dem Rasen und war an keinem Treffer direkt beteiligt. Am Bosporus soll es für den Offensivspieler nun besser laufen.

Lese-Tipp

Neue Spur im Isco-Poker: „Gespräche laufen gut“