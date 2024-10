PSG: Nkunku lässt die Tür offen

Christopher Nkunku will sich einer möglichen Rückkehr zu Jugendklub Paris St. Germain nicht verschließen. Auf Nachfrage des französischen TV-Senders ‚Téléfoot‘ erklärt der Angreifer des FC Chelsea: „Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aber ja, PSG bleibt ein großer Verein, aber es gab keine Anfrage, absolut gar nichts.“

2019 verließ Nkunku den Pariser Nobelklub zugunsten von mehr Spielpraxis in Richtung RB Leipzig. Vor etwas mehr als einem Jahr ging es dann für 60 Millionen Euro Ablöse weiter nach Chelsea. Dort kommt der schnelle Rechtsfuß nach diversen langwierigen Verletzungen immer besser in Fahrt. Sieben Tore erzielte er in den bisherigen elf Saisonspielen. Sein Vertrag an der Stamford Bridge ist bis 2029 datiert.