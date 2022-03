Bellingham: Rät Southgate zum Wechsel?

Gareth Southgate sieht Jude Bellingham früher oder später in der Premier League. „Die Bundesliga ist definitiv eine hervorragende Liga für junge Spieler und Trainer, um sich weiterzuentwickeln“, leitete der englische Nationaltrainer auf der Pressekonferenz gefragt nach dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ein. Anschließend stellte er klar: „Aber natürlich ist das Niveau der Premier League zweifelsohne höher.“

Für Southgate gibt es dazu keine zwei Meinungen: „Wir sehen das in den europäischen Wettbewerben. Unsere Spitzenmannschaften werden jedes Jahr in der Champions League ganz oben stehen. Die Finanzkraft unserer Liga übertrifft alle anderen, sodass unsere großen Mannschaften in diesen Wettbewerben die Hauptakteure sein werden, so wie sie es in den vergangenen Jahren waren.“