Bayern bestätigt Martínez-Abschied

Schon im vergangenen Sommer stand eine Trennung im Raum. Mit einem Jahr Verzögerung wird Javi Martínez seine Koffer beim FC Bayern nun endgültig packen. Der auslaufende Vertrag wird nach Vereinsangeben nicht verlängert. Der 32-Jährige kommt somit ablösefrei auf den Markt.

Mit reichlich Wehmut richtet Martínez das Wort an die Bayern-Fans: „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich neun Jahre lang Teil der FC Bayern-Familie sein durfte. Ich möchte mich bei diesem großartigen Verein und vor allem bei unseren Fans bedanken, Ihr habt München zu meiner Heimat gemacht. Diese neun Jahre werde ich nie vergessen.“

Am Wochenende kann der spanische Defensiv-Allrounder mit den Bayern seine neunte Meisterschaft perfekt machen – in neun Spielzeiten wohlgemerkt. Zudem gewann er zweimal die Champions League. Martínez war einst nach zähen Verhandlungen mit Athletic Bilbao für die damals neue Rekordablöse von 40 Millionen Euro nach München gekommen. Seine Zukunft könnte nun in der alten Heimat liegen. Bilbao ist seit Jahren an einer Rückholaktion interessiert.