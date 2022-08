Last Minute: Neuer Hertha-Vorstoß bei Ajorque

Bei Hertha BSC wollen sie es in letzter Minute noch einmal bei Ludovic Ajorque (28) probieren. Wegen des bevorstehenden Wechsels von Krzysztof Piatek (27) zu US Salernitana ist der Stürmer von Racing Straßburg nach Informationen des ‚kicker‘ erneut in den Fokus der Berliner gerückt.

Schon im Juli hatte die Hertha sich mit Ajorque auf einen Transfer geeinigt. Da Straßburg allerdings 15 Millionen Euro Ablöse forderte, kam ein Deal nicht zustande und schien eigentlich ad acta gelegt. Am Preisschild des französischen Erstligisten hat sich bis heute nichts geändert, ein Wechsel nach Berlin bleibt also kompliziert.

Laut ‚kicker‘ soll bis zum morgigen Deadline Day verhandelt werden, großer Optimismus herrsche beim Bundesligisten jedoch nicht. Ajorque steht noch bis 2024 in Straßburg unter Vertrag, in der Vorsaison war der 1,97 Meter große Rechtsfuß mit 20 Torbeteiligungen (zwölf Tore, acht Assists) Topscorer seines Teams.