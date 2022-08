Kehrtwende: Piatek jetzt doch nach Italien

Jetzt also doch: Krzysztof Piatek (27) wird offenbar auch die laufende Saison in der italienischen Serie A bestreiten. ‚Sky Italia‘ und die Redaktion von Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio kündigen den Transfer des polnischen Torjägers von Hertha BSC zu US Salernitana an. Unklar ist noch, ob es sich um eine Leihe oder Festverpflichtung handelt.

Schon vor Wochen deutete sich Piateks Transfer zum ambitionierten Arbeitgeber von Bayern-Legende Franck Ribéry an. Dann jedoch verlor sich die Spur, offenkundig stockten die Gespräche. Kurz vor Ende der Transferperiode tütet Salernitana den Deal allem Anschein nach doch noch ein.

Zwischenzeitlich wurde Piatek auch bei anderen Klubs gehandelt, etwa bei Süper Lig-Klub Galatasaray oder dem FC Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt behilft man sich nun stattdessen mit der Verpflichtung von Andreas Cornelius (29), der vom türkischen Meister Trabzonspor kommt.