Maitland-Niles wechselt zur AS Rom

Ainsley Maitland-Niles wechselt vom FC Arsenal zur AS Rom. Das teilt die italienische Serie A offiziell mit. Zunächst schließt sich der 24-Jährige dem Klub aus der Hauptstadt per Leihe an.

Zu einer möglichen Kaufoption kursierten zuletzt widersprüchliche Meldungen. Bei Arsenal steht der gebürtige Londoner noch bis 2023 unter Vertrag.

Maitland-Niles durchlief die Akademie der Gunners und mauserte sich dort vom Jugendspieler zum Profi. Seit 2017 war der Rechtsfuß fester Bestandteil der ersten Mannschaft und war zeitweise auch Mitglied der englischen Nationalmannschaft. Das Trikot der Three Lions trug Maitland-Niles in bisher fünf Pflichtspielen.