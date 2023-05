Deal in Sicht: Boehly steigt beim nächsten Klub ein

Todd Boehly arbeitet weiter daran, sein Netzwerk an Klubs auszubauen. Laut dem ‚Guardian‘ steht der Besitzer des FC Chelsea kurz davor, sich beim französischen Erstligisten Racing Straßburg einzukaufen. Demnach laufen die Gespräche reibungslos. Boehly will nach dem Modell der City Football Group mehrere Fußballklubs unter sich vereinen und miteinander vernetzen. Der US-Milliardär hatte sich eine Reihe von Klubs in Frankreich, Belgien, Südamerika und Portugal angesehen.

Im März hatte Boehly ein Angebot in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro für den portugiesischen Klub Portimonense abgegeben. Die Offerte wurde jedoch abgelehnt. Bei Straßburg wäre der Chelsea-Boss aber künftig nur einer von mehreren Anteilseignern. Ursprünglich wollte Boehly einen vollständigen Kauf. Wie hoch der Preis für Straßburg ausfällt, hängt davon ab, ob dem Klub noch der Klassenerhalt gelingt. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat der Verein fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

