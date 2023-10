Der Eintracht-Plan mit Borré

Rafael Borré besitzt trotz seiner Leihe zu Werder Bremen weiterhin eine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Laut der ‚Sport Bild‘ verfolgen die Adler die Entwicklung ihres kolumbianischen Stürmers bei den Grün-Weißen ganz genau. Demnach zieht die Eintracht für den nächsten Sommer sowohl einen Verbleib als auch einen Verkauf des 28-Jährigen, der noch einen gültigen Vertrag bis 2025 besitzt, in Betracht. Je nachdem, wie sich der Rechtsfuß bei Werder entwickelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Borré in Frankfurt noch nicht ganz abgeschrieben ist, zeigen auch laut ‚Sport Bild‘ abgelehnte Angebote von Chicago Fire und New York City FC sowie PAOK Saloniki für eine Festverpflichtung im vergangenen Transferfenster. In der aktuellen Saison lässt der Angreifer mit der erwarteten Leistungssteigerung noch auf sich warten. Nach drei absolvierten Spielen hat Borré ein Tor auf dem Konto.