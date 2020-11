SGE: Younes mit positivem Corona-Test

Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Neuzugang Amin Younes auskommen. Wie der Bundesligist verkündet, wurde der 27-Jährige positiv auf das Corona-Virus getestet. „Gegenwärtig“ habe Younes keine Symptome. Beim Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) wird er der SGE nicht zur Verfügung stehen.

Die Gefahr, dass der Mittelfeldspieler einen seiner Teamkollegen angesteckt haben könnte, besteht nach Vereinsangaben nicht. Younes sei bereits am vergangenen Dienstag in Quarantäne geschickt worden, da in seinem privaten Umfeld ein positiver Corona-Fall aufgetreten sei. Vor einer Woche war der fünffache Nationalspieler noch negativ getestet worden.