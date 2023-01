Caicedo-Poker: Das nächste Arsenal-Angebot

Brighton & Hove Albion bleibt im Transferpoker um Moisés Caicedo weiterhin hart. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Arsenal ein Angebot über umgerechnet rund 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen abgegeben. Die Seagulls lehnten dem Transfermarkt-Insider zufolge aber umgehend ab.

Beendet ist das Tauziehen um den 21-jährigen Ecuadorianer damit aber wohl nicht. Caicedo selbst erklärte vor wenigen Tagen in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post, dass er Brighton verlassen möchte. Trainer Roberto De Zerbi öffnete seinem Mittelfeld-Juwel am gestrigen Sonntag zumindest etwas die Tür. „Ich hätte gerne, dass er die Saison hier beendet, aber wir sind bereit, ohne ihn weiterzumachen“, so sein Statement auf einer Pressekonferenz. Für einen Transfer muss aber der Preis stimmen.

