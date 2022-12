Kaiserslautern: Rapp-Gespräche „sehr intensiv“

Dirk Schuster, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, hat das Interesse an Mittelfeldspieler Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen bestätigt. „Wir hatten sehr intensive Gespräche bis an die Weihnachtszeit heran“, so der 54-Jährige gegenüber der ‚Rheinpfalz‘.

In der laufenden Bundesliga-Saison stand Rapp lediglich in sieben von 15 Partien auf dem Rasen, davon kein einziges Mal in der Startelf. An Werder ist der 26-Jährige noch bis 2024 vertraglich gebunden, die Grün-Weißen würden dem Spieler in diesem Winter bei einem entsprechenden Angebot aber keine Steine in den Weg legen.

