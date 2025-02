Nach Gesprächen mit Köln: Kehrtwende bei Ljubicic?

Der 1. FC Köln darf sich neue Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit mit Dejan Ljubicic machen. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, gab es am gestrigen Montag ein Treffen zwischen Geschäftsführer Sport Christian Keller und Ljubicic-Berater Christian Marth. Dieser sagt: „Es war ein gutes Gespräch in einer angenehmen Atmosphäre. Das wechselseitige Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit ist weiterhin sehr hoch. Der 1. FC Köln bleibt unser erster Ansprechpartner.“

In den vergangenen Wochen war der 27-Jährige immer wieder mit Bundesligisten, darunter dem VfL Wolfsburg, in Verbindung gebracht worden. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, Voraussetzung für einen Verbleib ist der Aufstieg in die Bundesliga. „Solange sich keine klare sportliche Tendenz abzeichnet, ist es schwierig“, so Marth. Aktuell steht Köln auf Rang zwei.