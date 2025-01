Wintertransfers: Acht heiße Gerüchte beim BVB

Abgänge

Klar ist: Mit Einnahmen durch Verkäufe oder Ersparnisse durch Leihen hätte BVB-Manager Sebastian Kehl mehr Beinfreiheit auf dem Transfermarkt. Die Abgangskandidaten:

Haller-Leihe

Sébastien Haller (30) wurde bei CD Leganés nicht glücklich und wird nun weiterverliehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sich Leganés, der BVB und der FC Utrecht über den Leihklub-Wechsel des Mittestürmers bereits einig.

Malen-Verkauf

Donyell Malen (25) ist sich mit Aston Villa bereits einig. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass es zum Transfer kommt. Dortmund fordert 25 bis 30 Millionen Euro für den Flügelstürmer. Gelingen tatsächlich solch hohe Einnahmen, hätte Kehl völlig neue Bedingungen für Neueinkäufe.

Rennen um Lotka

Der 1. FC Heidenheim blitzte zuletzt bei Marcel Lotka (23) ab, als weitere Interessenten gelten der 1. FC Köln und laut ‚kicker‘ nun auch der FC Augsburg. Der Torwart der Dortmunder Drittliga-Mannschaft ist nur noch bis Saisonende gebunden. Die Ablöse dürfte also nicht nennenswert ausfallen.

Milan will BVB-Duo

Auf der Suche nach Verstärkung für den Winter ist der AC Mailand offenbar gleich doppelt in Dortmund hängen geblieben. Linksverteidiger Almugera Kabar (18) hat es den Rossoneri angetan. Zudem wird auch BVB-Ersatzmann Giovanni Reyna (22) bei Milan gehandelt.

Zugänge

‚Sky‘ zufolge wünscht sich Nuri Sahin mindestens drei neue Spieler im Winter. Der Cheftrainer denkt dabei an einen Linksverteidiger, einen Achter und einen Ersatz für Malen. Die Kandidaten:

Wunschspieler McAtee

Am konkretesten sind die Dortmunder Bemühungen um Manchester Citys Bankdrücker James McAtee (22). Der flexible Offensivmann soll am liebsten per Leihe mit Kaufoption kommen. Doch auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben Interesse an Englands U21-Nationalspieler.

Gespräche mit Rashford

Einst als Identifikationsfigur vorgesehen, darf sich Marcus Rashford (27) bei Manchester United mittlerweile als aussortiert betrachten und in diesem Winter gehen. Das in aller Regel gut informierte Portal ‚The Athletic‘ bringt den Angreifer auch beim BVB ins Spiel. Laut Fabrizio Romano steht für Rashfords Bruder und Berater Dwaine Maynard nach Gesprächen mit dem AC Mailand demnächst ein Austausch mit Dortmund an.

Chukwuemeka im Visier

Den von Sahin gewünschten zentralen Mittelfeldspieler hat die Borussia womöglich ebenfalls in England ausfindig gemacht. Carney Chukwuemeka (21) spielt beim FC Chelsea keine Rolle und seine Verpflichtung wurde laut ‚Sky‘ vom BVB ins Visier genommen. Problem: Angeblich pocht Chelsea auf die 40 Millionen hohe Ausstiegsklausel. Eine solche Summe wäre BVB-Rekord und daher abwegig.

Maatsen-Rückkehr

In der vergangenen Rückrunde war Ian Maatsen (22) schonmal erfolgreich an den BVB verliehen. Aktuell ist der Niederländer bei Aston Villa nur Ersatzmann, Dortmund soll sich daher mit einer erneuten Leihe beschäftigen. Nicht zuletzt, da er ja schließlich mit Malen verrechnet werden könnte. Die Chancen stehen aber wohl nicht allzu gut für Schwarz-Gelb, zieht es Maatsen laut der ‚WAZ‘ gerade gar nicht weg aus Birmingham.

Ebenfalls gehandelt wurden zuletzt die Linksverteidiger Tyrell Malacia (25/Manchester United), Milos Kerkez (21/AFC Bournemouth) und Ben Chilwell (28/FC Chelsea). Heiß ist aber noch keine dieser Fährten.