BVB will ihn sofort: James McAtee im Schnellcheck

Der BVB-Plan

Nach übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und der ‚Bild‘ will Dortmund James McAtee noch in diesem Winter samt Kaufoption ausleihen. Dafür drückt Sportdirektor Sebastian Kehl gerade aufs Gaspedal. Gelingt das nicht, soll das Talent dann im Sommer ein Jahr vor Vertragsablauf bei City herausgekauft werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sheffield-Leihe wichtig für McAtee

McAtee wurde seit Kindheitstagen bei Manchester City ausgebildet und spielt seit der U18 auch für Englands Juniorenteams. Um sich im Herrenfußball zu etablieren, ging der heute 22-Jährige für zwei Leihsaisons zu Sheffield United. 2022/23 trug er dort zwölf Scorerpunkte zum Aufstieg in die Premier League bei. Den sofortigen Wiederabstieg konnten seine drei Tore und drei Assists in der vergangenen Saison aber nicht verhindern. Anschließend ging es zurück zu City, wo er nun aber in der Sackgasse steckt.

Sackgasse unter Pep

„Er verdient mehr Minuten“, gab Startrainer Pep Guardiola zu, nachdem McAtee zuletzt beim Sieg gegen Leicester City (2:0) immerhin mal 24 Minuten mitwirken durfte. In Liga und Champions League stehen nur magere sieben Einwechslungen für das Eigengewächs zu Buche. Um raus aus der Karriere-Sackgasse zu kommen, muss McAtee eine Luftveränderung anstreben. In Dortmund entwickelten sich mit Jadon Sancho und Jamie Gittens schon andere englischen Talente prächtig. Das spricht sich rum. Dadurch scheint der BVB auch die attraktivere Wahl zu sein als die ebenfalls interessierten Bundesligisten aus Leverkusen und Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der etwas andere Malen-Ersatz

McAtee ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der sowohl als Zehner, Achter als auch als Flügelspieler agieren kann. Ein spannendes Profil für den BVB, der mit Donyell Malen (25) noch einen Offensivmann an Aston Villa abgeben könnte. McAtee ist jedoch in seiner Spielweise nicht mit dem geradlinigen und schnellen Niederländer vergleichbar. Der Engländer kreiert gerne mit seinem begabten linken Fuß von rechts nach innen dribbelnd Spielsituationen und Torchancen und ist dabei auch mit Weitschüssen gefährlich. Eine gewisse Robustheit hat sich der 1,80-Meter-Mann in der Premier League ebenfalls angeeignet. Im kontrollierten Ballbesitzspiel agiert McAtee derweil nicht besonders zuverlässig, hat noch Entwicklungspotenzial in der Entscheidungsfindung und leistet sich häufiger gefährliche Ballverluste. Was gerade Guardiola natürlich ein Dorn im Auge ist.

Familienbande

Mit seiner Profikarriere steht James in der Familie McAtee übrigens nicht allein da: Bruder John stürmt in der dritten englischen Liga für die Bolton Wanderers und kratzte bei Luton Town bereits an der Premier League. Cousin Mack Allan will da eines Tages auch landen. Er spielt in der U18 des AFC Bournemouth.