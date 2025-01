Im Tausch mit Malen? So steht Maatsen zu einer BVB-Rückkehr

Der bevorstehende Abgang von Donyell Malen beschert Borussia Dortmund in diesem Transferwinter einige Optionen. Sollte der BVB tatsächlich hart bleiben und auf die geforderte Ablöse von 30 Millionen Euro bestehen, hätte der Klub die damals gezahlte Wechselgebühr des Angreifers komplett wieder reingeholt und zudem ein gutes finanzielles Polster für Neuzugänge in diesem Transferfenster.

Sollte Aston Villa, das sich mit Malen über einen Wechsel bereits einig ist, allerdings nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollen, bestünde eine zweite Option: Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass der ehemalige BVB-Verteidiger Ian Maatsen, den die Schwarzgelben in der vergangenen Rückrunde vom FC Chelsea ausgeliehen hatten, als Tauschspieler den umgekehrten Weg antreten oder aber eine Leihe des Linksfußes im Geschäft verrechnet werden könnte.

Maatsen bei Aston Villa außen vor

Der 22-Jährige hatte in Dortmund sehr von sich überzeugt, wechselte allerdings für 44,5 Millionen Euro zum Klub aus Birmingham, da der BVB in dieser Größenordnung nicht mitbieten wollte. Bei seinem neuen Verein kommt der Linksverteidiger allerdings bisher kaum zum Zug, weshalb sich Gerüchte um eine schnelle Rückkehr ins Ruhrgebiet breitmachen.

Diese wurden noch einmal befeuert, als eine interne Wunschliste von BVB-Coach Nuri Sahin bekanntwurde, auf der neben einem Malen-Ersatz und einem Achter auch ein Linksverteidiger stehen soll. Dieser wird aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht auf dem Namen Maatsen hören. Wie die ‚WAZ‘ aus dem Umfeld des Spielers erfahren hat, sei der niederländische Nationalspieler trotz allem glücklich in England.

Anderes Anforderungsprofil

Er komme zwar bei Aston Villa nicht viel zum Einsatz, glaube aber, dass er das ändern könnte, so die Regionalzeitung. Zudem habe es gute Gespräche zwischen dem Spieler und den Verantwortlichen des Premier League-Klubs gegeben, daher sei Maatsen gegenwärtig nicht an einer Dortmund-Rückkehr interessiert.

Ob der BVB wirklich mit dem Gedanken einer Rückholaktion gespielt hat, ist indes unklar, auch wenn es in den vergangenen Tagen hieß, dass sich der Klub intern mit einer Leihe befasst haben soll. Denn streng genommen erfüllt Maatsen trotz seiner tollen BVB-Rückrunde nicht das Anforderungsprofil von Sahin. Dieser benötigt für seine Pläne einen Linksverteidiger, der zudem auch in der Innenverteidigung agieren kann und somit ein ähnliches Profil besitzt wie Ramy Bensebaini.