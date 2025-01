BVB erkundigt sich: Kehrt Maatsen im Winter zurück?

Borussia Dortmund befasst sich mit der Personalie Ian Maatsen. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Schwarz-Gelben bei dessen Berater Ali Barat nach der Situation erkundigt. Es werde die Möglichkeit einer Leihe geprüft.

Nach aktuellem Stand will Aston Villa den 22-jährigen Linksverteidiger allerdings nicht abgeben. Und das, obwohl Maatsen fast ausschließlich zu Kurzeinsätzen kommt. Magere zweimal stand der Niederländer in der laufenden Premier League-Saison in der Startelf von Trainer Unai Emery.

Mut macht den Dortmundern, dass sie ein echtes Faustpfand in der Hinterhand haben. Denn Aston Villa bekundet konkretes Interesse an Donyell Malen (25), die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen. Ein Tauschgeschäft ist zwar laut ‚Sky‘ zur Stunde kein ernsthaftes Thema, die Argumente liegen aber momentan eher aufseiten des Bundesligisten.