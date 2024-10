Ducksch: Werder reagiert auf MLS-Interesse

Bei Werder Bremen ist ein Abgang von Angreifer Marvin Ducksch (30) in die nordamerikanische MLS im Moment kein Thema. „Von einem Interesse aus den USA ist uns nichts bekannt. Da steht aktuell nichts zur Debatte“, wird Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer von der ‚Bild‘ zitiert. Medienberichten zufolge buhlt der Austin FC um eine Verpflichtung und soll bereits Gespräche mit Ducksch geführt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Grün-Weißen kümmert das allerdings wenig. Im Gegenteil, den noch bis 2026 gültigen Vertrag würde man am Osterdeich gerne verlängern. Erst am vergangenen Wochenende bewies Ducksch seinen Wert mit einer überragenden Leistung beim 4:2 gegen den VfL Wolfsburg. Der gebürtige Dortmunder steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei, steht insgesamt jetzt bei fünf Scorerpunkten in der laufenden Bundesligasaison.